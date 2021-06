Nach Aufhebung der Priorisierung für das Impfen gegen das Corona-Virus hat der Landkreis Potsdam-Mittelmark kurzfristig Impftermine für Erstimpfungen anzubieten. Mit den etwas späteren Zeiten an der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig sollen noch einmal gezielt Berufstätige angesprochen werden. Mit dem Impfstoff BioNTech wird am Dienstag und Donnerstag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr in Bad Belzig geimpft. Am Donnerstag besteht in Lehnin zwischen 8.00 und 15.20 Uhr die Möglichkeit zur Erstimpfung.

Termine online buchen