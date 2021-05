In den vergangenen Tagen lag der Inzidenzwert im Landkreis Potsdam-Mittelmark weiter unter 50. Am heutigen Dienstag liegt der Wert bei 40,6. Insgesamt sind elf Neuinfektionen zu verzeichnen, davon fünf Fälle aus Kleinmachnow, jeweils eine Neuinfektion wurde gemeldet aus Michendorf, Nuthetal, Stahnsdorf, Teltow, Werder (Havel) und Wusterwitz. Es gibt keine aktuellen Meldungen aus Gemeinschaftseinrichtungen, eine Neuinfektion ist am vergangenen Wochenende aus der Gemeinschaftsunterkunft in Stahnsdorf übermittelt worden. Zwei Personen sind darauf bereits in Quarantäne in Teltow gesetzt worden. 161 Mittelmärker befinden sich in Quarantäne. Es ist kein weiterer Todesfall an oder mit Covid 19 zu beklagen.