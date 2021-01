Weitere 41 Infektionen mit dem Corona-Virus wurden verzeichnet, davon zehn Fälle in Werder (Havel), je fünf in Beelitz, Kleinmachnow und Michendorf.

Zudem wurden an zwei Gemeinschaftseinrichtungen Infektionsfälle gemeldet, es sind die Grundschule Ziesar und eine Kindertagesstätte in der Stadt Beelitz betroffen. Dort sind Quarantäneanordnungen ergangen und es wurden Umgebungsuntersuchungen eingeleitet.Weitere fünf Menschen sind an oder mit Covid-19 im Landkreis verstorben.