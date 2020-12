Auch am Freitag, 18. Dezember, wurden an das Gesundheitsamt mehr als 100 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus gemeldet, dabei war besonders die Stadt Werder (Havel) mit 16 Infektionen betroffen. In Michendorf wurden neu Fälle, in den Städten Bad Belzig und Beelitz sowie der Gemeinde Nuthetal jeweils sieben Fälle verzeichnet.

Seniorenpflegestätten häufig betroffen

In einigen Gemeinschaftseinrichtungen im Landkreis wurden neue positive Testergebnisse bekannt. Insbesondere sind Seniorenpflegestätten mit weiteren positiven Testergebnissen gemeldet, so auch in Kleinmachnow. Dort sind inzwischen 25 Bewohnende positiv auf Covid-19 getestet worden.

In dieser Woche sind weitere 15 Soldaten der Bundeswehr aus Bayern eingetroffen, die bei der Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamtes helfen werden.