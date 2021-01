Am Mittwoch, 27. Januar, wurden 21 neue Infektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis Potsdam-Mittelmark bekannt. Sieben Fälle in der Stadt Werder (Havel), fünf Neuinfektionen in der Stadt Beelitz.

Aktuell gelten 529 Menschen im Landkreis Potsdam-Mittelmark als infiziert.

Es sind keine weiteren Menschen mit oder an dem Corona-Virus im Kreis verstorben.