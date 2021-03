In der kommenden Woche wird es auch neben den bekannten Impfwegen eine neue Möglichkeit geben. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark werden an drei Klinikstandorten jeweils eine Impfstation eingerichtet.

Impfstationen in Bad Belzig, Lehnin und Treuenbrietzen

Corona in Potsdam-Mittelmark 19 Corona-Neuinfektionen in Potsdam-Mittelmark - Bad Belzig und Kloster Lehnin liegen vorn Bad Belzig Beginnend mit dem Ernst von Bergmann Klinikum (EvB) Bad Belzig in der Kreisstadt, sollen die Standorte Kloster Lehnin und Treuenbrietzen schnell folgen. Der Landkreis stellt den Kliniken dafür ein Kontingent an Impfstoffen zur Verfügung. Rund 900 Dosen AstraZeneca und 3000 mal BioNTech können verimpft werden. Wichtig: Die Priorität haben Personen, die in der Impfverordnung des Bundes genannt werden, also unter anderem über 80-Jährige und die Bewohnenden in stationären, medizinischen Einrichtungen sowie die dort Pflegenden.

1500 Dosen bereits in erster Woche in Bad Belzig

Der Start soll in der kommenden Woche sein. „Es sollen in der Woche rund 1500 Dosen an unserem Standort geimpft werden können“, so Kathrin Eberhardt, Geschäftsführerin des EvB Bad Belzig.

Es wird dazu eine Terminanmeldung online geben. Wichtig ist es, dass die dann bestätigten Zeiten pünktlich eingehalten werden, damit wird den Akteuren geholfen und es werden Warteschlangen vermieden.

Beigeordneter Christian Stein hat die Gespräche mit den Trägern geführt: „Es ist eine großartige Nachricht, dass es im Landkreis nun eigene Impfstellen gibt, damit die Impfung zum Bürger kommt und lange Wege für Ältere vermieden werden.“ Er ergänzt: „Dem Ernst von Bergmann Klinikum Bad Belzig ist zu danken, die Zusammenarbeit mit unserem Gesundheitsamt war schon mit dem Abstreichteam in den Einrichtungen hervorragend.“ Ein gutes zusätzliches Angebot zu den bestehenden Impfzentren. Weil im Landkreis Potsdam-Mittelmark kein Impfzentrum besteht, erhält er ein Kontingent von Impfdosen für eigene Impfstellen.