Die Inzidenz (Fälle der letzten 7 Tage) liegt im Landkreis Potsdam-Mittelmark bei 16,2 - und somit erneut unter 20. Aktuell wurden sieben Mittelmärker gemeldet, die sich neu am Corona-Virus infiziert haben. Zwei Fälle wurden in Teltow, jeweils einer in Bad Belzig, Beetzsee und Brück, Niemegk und Wusterwitz. 145 Personen befinden sich in angeordneter Quarantäne. Bedauerlicherweise hat sich die Anzahl der an oder mit Corona Verstorbenen in der Mittelmark auf 203 erhöht, betroffen sind Teltow und Werder (Havel).