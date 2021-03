Auch 2021 findet der ökumenische Kreuzweg Niemegk in virtueller Form statt. Von Freitag bis Mittwoch, 26. bis 31. März, wird jeweils zur vollen Stunde der Ökumenische Kreuzweg mit allen neun Stationen aus den Lautsprechern im Kirchenraum erschallen.

Auf einer Leinwand werden die Videos zu den Stationen eingeblendet. Am Eingang liegt für die Besucher ein Textheft bereit. Diese können den Weg dann individuell in den Kirche nachgehen. Auch als Videoplaylist auf dem Youtubekanal von Pfarrer Daniel Geißler ist der Kreuzweg abrufbar. Evangelische und katholische Christen können so auch von zuhause aus die einzelnen Stationen des Leidenswegs Jesu, von seiner Verurteilung über seinen Tod am Kreuz bis zur Grablegung mitgehen. Die Bibel- und Liedtexte werden zum Mitlesen beziehungsweise Mitsingen eingeblendet.