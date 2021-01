Am Mittwoch, 6. Januar, wurde ein weiterer Anstieg des Infektionsgeschehens vermerkt. Insgesamt hat das Gesundheitsamt weitere 137 neue Fälle aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark registriert. Allein in Michendorf sind 32 Neuerkrankungen aufgetreten, in Werder (Havel) 22 und in Teltow 19. In Kleinmachnow wurden zehn und in Bad Belzig neun erkrankte Personen erfasst.

Weitere Todesfälle

Die Anzahl der an oder mit Covid-19 Verstorbenen ist erneut gestiegen und beträgt jetzt 75. In Kleinmachnow, in Werder (Havel) und Schwielowsee wird jeweils ein Todesfall beklagt.