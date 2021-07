Eine 66-jährige Frau meldete sich am Nachmittag des 29. Oktober 2020 bei der Bad Belziger Polizei und zeigte an, dass ihr kurz zuvor die Geldbörse aus der Handtasche entwendet wurde und der Täter nun Geld vom Konto abgehoben habe. Die Dame berichtete weiter, dass sie in einem Einkaufsmarkt in Bad Belziger ihre Handtasche am Bügel des Einkaufswagens hing, und diesen eigentlich nie unbeaufsichtigt zurück lies.

Geldbörse aus der Handtasche gestohlen und in zwei Sparkassenfilialen Geld abgehoben

Offenbar nutzte ein unbekannter Täter doch einen Moment ihrer Unaufmerksamkeit aus und stahl der Frau die Geldbörse aus der Handtasche. An der Kasse bemerkte die Frau dann den Verlust. Auch eine Absuche im Markt verlief erfolglos. Als sie ihre EC-Karten dann bei der örtlichen Bank sperren lassen wollte, berichtete ihr eine Mitarbeiterin, dass kurz zuvor bereits in Sparkassenfilialen Bad Belzig und Wiesenburg Bargeld mit den entwenden EC- und Kreditkarten abgehoben wurde. Der Schaden weit über 1.500 Euro.

Suche mit Bildern der Überwachungskamera

Die Kriminalpolizei sucht nun mit Bildern der Überwachungskamera nach dem Unbekannten, der in den Bankfilialen Geld vom Konto der geschädigten Frau abgehoben hat und fragt: Wer kennt die Person und kann Hinweise zu dessen Identität oder Aufenthaltsort geben. Die Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter der Telefonnummer 03381/560-0 entgegen. Gern können Zeugen auch das Hinweisformular im Bürgerportal nutzen. Dieses ist unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/hinweis zu finden.