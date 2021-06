In der Nacht von Dienstag, 18.00 Uhr, zu Mittwoch (16. Juni), 7.30 Uhr, überstiegen Unbekannte den Maschendrahtzaun eines landwirtschaftlichen Betriebes in Mühlenfließ und machten sich an die illegale Arbeit.

Die Täter entwendeten diverse Technik von mehreren dort über Nacht abgestellten Traktoren. Der Diebstahl wurde bei Dienstbeginn entdeckt und sofort die Polizei alarmiert.

Durch die eingesetzten Beamten erfolgte die Spurensicherung am Tatort sowie die Anzeigenaufnahme. Die Schadenshöhe wurde in diesem Fall mit über 10.000 Euro angegeben.