Schlamau und Schmerwitz leuchten in strahlendem gelb. Grund dafür sind die vielen Osterglocken, die in voller Blüte stehen. Die Knollen sind Teil der Vorbereitungen für die 660 Jahrfeier des Ortes Schlamau. „Da bereits im vergangenen Jahr klar war, dass es wohl coronabedingt keine große Feier geben wird, haben wir überlegt, was wir machen können, damit alle etwas davon haben“, so Ortsvorsteherin Birgit Kaiser. So wurden bei der Initiative „Aktiv sein im Alter“ Projekte eingereicht und zwei Programme gefördert.

Bilderausstellung und Holzbänke-Bau statt großer Jubiläumsfeier

Dazu gehören eine Bilderausstellung und der Bau von Holzbänken. Letztere werden an verschiedenen Ecken des Ortes aufgestellt und sind dann jährlich von blühenden Osterglocken umrahmt. Im November 2020 haben 48 Freiwillige 6.100 Knollen für die gelbe Blütenpracht gesteckt. „Natürlich wurde alles so eingeteilt, dass wir den geltenden Coronabestimmungen gerecht geworden sind“, betont Birgit Kaiser. Weitere Projekte sind in Arbeit und darauf dürfen Einwohner und Besucher gespannt sein. Im Moment erfreuen sich alle an der Blütenpracht.