In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen Einbrecher über ein Kellerfenster in eine Praxis in Bad Belzig ein und entwendeten einen 30 x 50 Zentimeter großen Tresor aus den Räumen. Der genaue Schaden dieses Einbruchsdiebstahls ist noch unbekannt. Die Kriminaltechnik kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.