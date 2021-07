In eine erst Anfang der Woche eröffnete Arztpraxis in der Trebbiner Straße in Beelitz drangen in der Nacht von Montag zu Dienstag unbekannte Täter ein. Nachdem es den Einbrechern misslang ein Fenster gewaltsam zu öffnen, schlugen sie dieses kurzerhand ein und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten.

Im Inneren wurden alle Schränke geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der Schaden dieses Einbruchs ist, wird nun im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen geklärt.