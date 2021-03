Edith Rabtzuk und Maria Cizmarik gehören zu den ersten Kunden, die dem Netto Marken-Discount in der Niemegker Straße in Bad Belzig nach erfolgter Modernisierung wieder einen Besuch abstatten.

"Endlich ist der Markt wieder offen", so die beiden Damen und offenbaren, dass der Netto in der Niemegker Straße ihr Lieblingseinkaufsmarkt ist. Das sagt auch Heidrun Jordan: "Die Verkäuferinnen sind hier immer sehr nett und sofort behilflich, wenn man etwas bestimmtes sucht."

Edith Rabtzuk und Maria Cizmarik pflichten ihr bei und freuen sich auf ihren ersten Rundgang beziehungsweise Einkauf im wiedereröffneten Markt. Für sie punktet derselbe mit seinem großen Warenangebot zum kleinen Preis, der Qualität von Obst und Gemüse sowie dem Angebot an Produkten aus der Region.

Auf 730 Quadratmetern Verkaufsfläche gibt es mehr als 5000 Artikel

Auf der 730 Quadratmeter großen Verkaufsfläche werden über 400 ökologisch zertifizierte Bioprodukte wie Obst, Käse und Wurst angeboten; gibt es ein Bake-Off-Regal mit einer großen Auswahl an täglich frisch gebackenen Backwaren; werden im Bereich der Nahversorgung über 5000 Artikel mit dem Fokus auf Frische, Qualität und Regionalität angeboten; ist ein großer Mehrwegbereich eingerichtet wo umweltfreundlichere Mehrwegflaschen mit Bier, Wasser & Co. angeboten werden; gibt es eine Bedientheke für Fleisch- und Wurstwaren. Die Möglichkeit des kontaktlosen Bezahlens und diverse Corona Sicherheitsmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter gehören natürlich auch zum Service.

Großes Bio-Sortiment und Eigenmarkenprodukte mit PandaLogo

"In der umgebauten Netto-Filiale wird Nachhaltigkeit großgeschrieben. Neben dem mit über 400 BioArtikeln größten Bio-Sortiment aller Discounter und der größten Auswahl an Getränken in umweltverträglicheren Mehrwegverpackungen tragen gut 280 Netto-Eigenmarkenprodukte das PandaLogo der Naturschutzorganisation WWF. An ihm erkennen Kundinnen und Kunden die nachhaltigeren Alternativen im Netto-Regal. Seit 2015 sind Netto und WWF schon Nachhaltigkeitspartner", heißt es von Seiten des Unternehmens.

"Einfach aufrunden" für verschiedene Nachhaltigkeitspartner

Und auch dieses Engagement ist es Wert, hier erwähnt zu werden: Mit den Worten "Einfach aufrunden" können Kunden ihren Einkaufsbetrag in allen Netto-Filialen Deutschlands auf den nächsten Zehn-Cent-Betrag aufrunden und somit 1 bis 10 Cent für verschiedene Nachhaltigkeitspartner spenden. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, ihren Flaschenpfand per Knopfdruck an den 3300 Netto-Leergutautomaten zu spenden. Vom 28. Februar bis zum 26. Juni 2021 gehen alle Kassen- und Pfandspenden an die Peter Maffay Stiftung. Neben den aktuellen Pfand- und Kassenspenden unterstützt Netto die Stiftung außerdem seit 2016 mit einem exklusiven Tabaluga-Sortiment. Ein Teil dieses Erlöses geht ebenfalls an die Peter Maffay Stiftung und ihre Arbeit für sozial benachteiligte Kinder.