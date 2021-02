Der Schnee taut und in den nächsten Tagen kündigt sich der Frühling an. Auch in Werder (Havel) werden die Fahrräder langsam wieder flott gemacht. Das Umsteigen vom Rad auf den Zug am Werderaner Stadtbahnhof ist nun etwas einfacher geworden: Eine zusätzliche Fahrradstellplatzanlage für 156 Fahrräder ist dort entstanden. Zu dem Fahrrad, das dort gestern einsam abgestellt war, werden in den nächsten Tagen sicherlich viele weitere kommen.

Förderung für die Erweiterung der Stellplätze am Bahnhof

„Der Bedarf an zusätzlichen Radstellplätzen am Bahnhof wurde zuletzt bei einem Bürgerbeteiligungsverfahren zur Fuß- und Radweginfrastruktur im Sommer 2020 angemeldet“, so Werders Bürgermeisterin Manuela Saß. „Zählungen der Stadt haben bestätigt, dass trotz der bestehenden rund 370 Stellplätze in der Fahrradsaison täglich rund 150 Fahrräder ,wild‘ abgestellt wurden. Die Stadt hatte sich daraufhin erfolgreich um eine Förderung für neue Stellplätze beworben.“

Das Projekt wurde im Rahmen der Bike+Ride-Offensive der Deutschen Bahn und der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums mit 27.730 Euro unterstützt. „Die Förderrichtlinie deckt sich mit unserem Ziel, den Umstieg vom Auto aufs Fahrrad in Kombination mit der Bahn in Werder attraktiver zu machen“, so die Bürgermeisterin. Mit 7.665 Euro trug die Wirtschaftsförderung des Landkreises zu den Gesamtkosten bei, die bei rund 37.000 Euro gelegen haben.

Bauarbeiten konnten vor den Schneefällen abgeschlossen werden

Die Planung für die rund 200 Quadratmeter große Abstellanlage übernahm die PST Planung Bauleitung Projektsteuerung GmbH in Werder, gebaut wurde die Anlage von der Lutze Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau GmbH in Plessow mit der Firma Orion Bausysteme GmbH aus Biebesheim am Rhein. Die Bauarbeiten hatten im Oktober begonnen und wurden - noch vor den großen Schneefällen - Anfang Februar abgeschlossen.