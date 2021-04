Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren wurde in Borkheide eine so genannte Radstätte ihrer Bestimmung übergeben. Jetzt steht Velofahrern auch in Bad Belzig eine solche zur Verfügung. Am heutigen Dienstag wurde sie offiziell eingeweiht und Velofahrern zur Nutzung übergeben.

Radstätte am Radweg De...