Alle Jahre wieder geht Bernd Fredrich am Tag der deutschen Einheit den Lesesteinweg entlang und rezitiert 40 komische Gedichte, erklärt die literarischen Texte auf den Steinen und spricht unter anderem auch zur Dorfhistorie von Rädigke.

„Auf den Spuren der Lesesteine – reloaded“

Und viele Interessierte folgen ihm, auch wenn sie das eine oder andere Gedicht schon einmal gehört haben. Diese Veranstaltung der Fläming-Bibliothek, die „Auf den Spuren der Lesesteine – reloaded“ heißt, fällt nicht der Corona-Pandemie zum Opfer, denn sie findet unter freiem Himmel statt.

Spaziergang an beschrifteten Findlingen vorbei

Und so ein rund 1,5 Kilometer langer Spaziergang an den beschrifteten Findlingen vorbei, macht auch Hunger auf das herbstliche Buffet, das die Wanderer nach den zwei Stunden mit Fredrich im Gasthof Moritz erwartet. Dazu werden Spezialitäten der Region aufgetischt. Los gehts am Sonnabend, 3. Oktober, am Gasthof Moritz in Rädigke um 10.00 Uhr mit der Führung über den Literaturweg und um 12.00 Uhr wird das Herbstbuffet eröffnet.