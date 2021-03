Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März werden Aktionen und Veranstaltungen zu frauenpolitischen Themen angeboten: Kultur, Entspannung, zum Mutmachen, sich weiterhin oder sogar erstmals einzubringen und nicht locker zu lassen! Die Brandenburgische Frauenwoche wird bereits zum 31. Mal veranstaltet.

Zusammen kommen, Kraft tanken, Ideen entwickeln

Das Motto 2021 „Superheldinnen am Limit“ macht auf den tatsächlichen Spagat aufmerksam. „Durch die Corona-Pandemie haben sich Probleme sehr schnell gezeigt oder gar noch verschärft. Als Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Potsdam-Mittelmark lade ich ein, auf verschiedene Weisen zusammen zu kommen, Kraft zu tanken und zu bündeln, Ideen zu entwickeln und gemeinsam umzusetzen, um kreative Lebensentwürfe für alle im Landkreis nach dem Leitbild 2022 erlebbar zu mache“, so Mariana Siggel.

Die Frauenwoche wird in diesem Corona-Jahr in einem verlängerten Zeitrahmen - vom 8. März bis zum 25. November - stattfinden. Auf der Homepage www.frauenpolitischer-rat.de sind die landesweiten Termine zu entdecken.

Veranstaltungen im Landkreis - von Brück bis Werder

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark sind von der Kreisverwaltung drei Veranstaltungsschwerpunkte im Angebot: Am 25. März findet von 18.00 bis 21.00 Uhr der digitale Workshop „Wut, Mut, Grenzen setzen - zur Selbstermächtigung von Frauen“ statt. Anmeldungen sind bis 22. März unter integration@potsdam-mittelmark.de möglich.

Wahrscheinlich findet im Sommer eine kulturelle Veranstaltungsreihe statt: Das Tulipa Theater in Werder (Havel) inszeniert eine Aufführung mit Abstand in Form eines kulturellen Spaziergangs, wobei die kleinen Gruppen an der frischen Luft von Station zu Station wandern und in einer Art „Schnipsel Jagd“ kulturelle Beiträge erleben - von Balkonen, aus Gärten, von Gegensprechanlagen, aus Fenstern und mehr.

Im Kultur- und Seminarhaus „Alte Brücker Post“ in Brück findet das Programm „Nur eine Rose als Stütze“ als eine Hommage an die Dichterin Hilde Domin statt, die als "Superheldin" Trägerin des Bundesverdienstkreuzes war und vielen Menschen Halt und Hoffnung durch ihre Lyrik und ihr Sein gab.

Im Mai wird ein Kurzfilm zu Superheldinnen aus dem Landkreis veröffentlicht. Gemeinsam mit dem Kreislandfrauenverband ist ein Podcast entstanden. Weitere Informationen und die genauen Termine für diese Veranstaltungen werden im Laufe des Jahres bekannt gemacht.