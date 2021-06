Coronabedingt musste die Eröffnung der Badesaison verschoben werden, aber bei dem diesjährigen Wetter war das nicht so schlimm. Doch jetzt wird das Wetter besser, und nun macht auch das Naturbad in Brück auf.

Am Sonnabend, 12. Juni, ist es endlich soweit. Um 10.00 Uhr steht das Team um den Brücker Bürgerverein bereit, mit 1600 Quadratmetern Schwimmteich, weitere 40 Quadratmetern Kleinkinderteich, Sprungturm und Wasserrutsche, Sonnenschirmverleih und Imbiss, Sandspielplatz und reichlich Liegewiese. Einfach alles für einen perfekten Badetag.

Die Eintrittspreise bleiben besucherfreundlich: 2 Euro bis 16 Jahre, ebenso für Schüler bis 18 Jahre sowie Studenten und Sozialhilfeempfänger, alle anderen zahlen 3 Euro. Mit einer Zehnerkarte kann man stattliche 20 Prozent sparen!

Künstlich angelegter Badesee ohne jegliche Chemie

Das Naturbad Brück ist ein künstlich angelegter Badesee, der auf jegliche Chemie verzichtet. Die Klärung des Badewassers erfolgt nur über Teichpflanzen und natürlichen Filterkies in einem separaten Becken. Die Teichanlage besteht aus einem unbepflanzten, teilweise bekiesten Badebereich und einem getrennt angelegten, bepflanzten Aufbereitungsteich, der zu zirka 50 Prozent abgedeckt ist.

Der Badebereich ist unterteilt in einen bis zu 4,00 Meter tiefen Schwimmerbereich und einen durch eine Trennleine abgegrenzten Nichtschwimmerbereich. Der Zugang zum Nichtschwimmerbereich erfolgt durch Natursteintreppen mit Handlauf. Das Naturbad Brück ist behindertengerecht aufgebaut und ausgestattet.

Badespaß unter Beachtung der aktuellen Eindämmungsverordnung

Es wird die jeweils gültige Eindämmungsverordnung umgesetzt. Aktuell bedeutet das: Zutritt nur für Besucher ohne Symptome, Einhaltung des Abstandsgebots, Steuerung und Beschränkung des Zutritts und des Aufenthalts aller Personen, Erfassen der Personendaten in einem Kontaktnachweis. Badegäste müssen also keine Maske tragen. In Freibädern dürfen sich zeitgleich höchsten 500 Besucher aufhalten. Das bedeutet: Bei Freibädern gibt es keine Testpflicht.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 13.00 bis 20.00 Uhr

Samstag/Sonntag: 10.00 bis 20.00 Uhr

Sommerferien: 10.00 bis 20.00 Uhr