„Kliööh, kliöhh.“ Ein seltener Schwarzspecht meldet sich vorgestern Morgen im Stadtwald aus einer abgestorbenen Kiefer. Nach ein paar demonstrativen Klopfern flattert er davon. Beim Spaziergang an der Flanke der Straße Am Plessower See sind auch immer wieder Buntspechte zu beobachten. Die au...