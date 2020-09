Mit einem herzlichen Dankeschön auf den Lippen und einem Kofferraum voller Tierfutter nahmen Tobias Bank und Sandra Schröpfer, Kommunalpolitiker Die Linke und Tierschützer, den Weg nach Wiesenburg auf sich. Die mobile Futterausgabe der Tiertafel Bad Belzig war unterwegs - in Bad Belzig, in Wiesenburg, in Niemegk und seit diesem Monat erstmals auch in Brück Ausbau. Ein tagesfüllendes Programm für die Ehrenamtler.

Rund 50 Tierbesitzer auf Tiertafel angewiesen

Rund 50 Tierbesitzer, denen Hund oder Katz oftmals das Liebste im Leben ist, benötigen Unterstützung bei der Versorgung ihrer Vierbeiner - und nehmen diese dankend an. Dass durch Brück Ausbau die Route erweitert wurde, erklärt Diana Oldenburg: „Eine Dame meldete sich im Juli für die Ausgabe in Bad Belzig an. Sie berichtete, dass sie in Brück Ausbau wohnt und es dort weitere Tierbesitzer gibt, die dankbar für Unterstützung wären. Wir machten uns auf den Weg und begrüßten bereits bei der ersten Ausgabe am neuen Standort mehrere Personen.“

Tiertafel arbeitet nur mit Spenden

Die Tiertafel, die einzig und allein dank Spenden helfen kann, wird meist sehnsüchtig erwartet. Tobias Bank und Sandra Schröpfer sowie Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf ist es ein Anliegen auf die Existenz der Tiertafel aufmerksam zu machen, den Verein zu bewerben und zum Spenden zu animieren. „Dringend, ganz dringend, benötigen wir Hunde Nassfutter. Wer kann und möchte unterstützen, damit wir bedürftigen Tierfreunden den Alltag erleichtern können?“, fragt die Ehrenamtlerin Diana Oldenburg.

Wer hilft Mensch und Tier?

Kleine Spenden, große Spenden, Katzen- und Hundefutter, von Privatpersonen oder Unternehmern, finanzielle Zuwendungen, all dies kommt bedürftigen Menschen aus der Region zu Gute. Wer helfen kann und möchte, findet alle notwendigen Daten auf der Homepage www.tiertafel-badbelzig.com, wählt die 0152/32764165, schreibt an info@tiertafel-badbelzig.com oder spendet an Tiertafel Bad Belzig e.V., VR Bank Fläming, IBAN DE03 1606 2008 4100 8731 00. Jeder noch so kleine Betrag hilft.