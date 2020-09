Seit mehr als fünf Jahren unterstützen die ehrenamtlichen Mitglieder des Vereins Tiertafel Bad Belzig e.V. bedürftige Menschen im Hohen Fläming bei der Versorgung ihrer Haustiere. „Wenn das eigene Einkommen nicht ausreicht, Futter für den geliebten Vierbeiner zu kaufen, hilft die Tiertafel mit einer Futterspende aus“, berichtet die Vorsitzende Katrin Krause.

Futterausgabe einmal im Monat

Einmal im Monat brechen die ehrenamtlicher Helfer zur Futterausgabe nach Bad Belzig, Niemegk und Wiesenburg auf. „Da sich ein erhöhter Bedarf in Brück abzeichnet, hat die Tiertafel Bad Belzig e.V. ab der nächsten Futterausgabe am 19. September einen neuen Ausgabestandort hinzugenommen“, so Katrin Krause.

Am Sonnabend, 19. September, ist die Futterausgabe von 10.00 bis 10.30 auf dem Postplatz in Wiesenburg anzutreffen, von 11.15 bis 11.45 auf dem Kirchplatz in Niemegk, von 12.15 bis 13.30 im Klinkengrund Bad Belzig und weiterhin von 15.00 bis 1600 Uhr in Brück-Ausbau, Beelitzer Straße 31/32.