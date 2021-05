Was geschah vor 110 Jahren in der Region? Das Zauch-Belziger Kreisblatt meldete im Mai 1911, das schwere Gewitter über die Region zogen. In Dippmannsdorf schlug der Blitz in die Scheune des Tagelöhners Schmidt ein und zündete. Das Gebäude brannte vollkommen nieder. Fast zur gleichen Zeit fuhr im...