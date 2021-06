Mit einer am 25. November 1913 abgestempelten Postkarte wurde eine Einladung zu einem Gesangsfest am 2. Dezember in Niemegk ausgesprochen. Wo das Stelldichein der Sänger in Niemegk stattfand, wurde nicht mitgeteilt - im abgelichteten „Alten Kloster“ von Niemegk fand es mit Sicherheit jedoch nic...