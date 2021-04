Diese historische Ansichtskarte aus Belzig entstand zu Beginn der 1890er Jahre. Kostbar ist die Perspektive für die hiesige Region - weil sie zu denen wenigen Fotografien gehört, die den „Alten Brauhof“ in der heutigen Straße der Einheit noch vor dem Umbau zeigt.

Interessant ist sie für geschichtlich Interessierte, weil die Kartenschreiberin unter anderem auf ein Ereignis eingeht, das Aufnahme in die Geschichtsbücher fand: Die Ermordung der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn - besser unter dem Namen Kaiserin Sissi bekannt - am 10. September 1898. Auf der am 14. September 1898 in Berlin abgestempelten Karte, der Empfänger derselben lebte in Dornbirn (Vorarlberg/Österreich), heißt es unter anderem: „Die Ermordung d. Kaiserin ruft hier großes Mitleid hervor ...“.