Im September 1912 sollte in Belzig der 7. Märkische Touristentag des Verbandes der Märkischen Touristenvereine stattfinden. Darauf bereitete man sich in hiesiger Region gründlich vor. Mitte Juni waren die ersten Touristenauskunftsstellen eingerichtet und Touristenheime eröffnet. Die Auskunftsstelle für Belzig übernahmen Fotograf Zernsdorf, Kaufmann Gustav Schmidt und der Bezirksschornsteinfegermeister Kühne. Ein Plätzchen zur Nutzung als Touristenheim hatte Hotelbesitzer Germershausen im „Hotel zum Goldenen Stern“ abgetreten.

Vorbereitungen überall in der Region

In Lütte leitete Lehrer Kremzow die Auskunftsstelle und Gastwirt Herrmann richtete in seinen Gasthof ein kleines Touristenheim ein. In Dippmannsdorf zeichnete Lehrer Lemke für Auskünfte verantwortlich. Der Ortsvorsteher und Gasthofsbesitzer Schulze hielt wiederum für müde Wandervögel ein preiswertes Quartier bereit. Auch in Ragösen war man vorbereitet. Hier hatte Lehrer Bamberg die Auskunftei übernommen und Frau Bernau in ihrem Gasthof einige Zimmer als Touristenheim hergerichtet.

Vertrauensmänner für Wandersleute

In Niemegk fanden müde Wandersleute eine Übernachtungsmöglichkeit im Touristenheim des Gastwirts Polster, der das „Deutsche Haus“ führte. Bürgermeister Schneider war zum „Vertrauensmann“ für alle Wanderersorgen berufen worden. In Wiesenburg konnte Bäckermeister Spatzier in seiner Auskunftsstelle Tipps für einen Ausflug geben. Ihm stand der stellvertretende Amtsvorsteher Gründel zur Seite. Ein Touristenheim fehlte jedoch noch. Dafür gab es eines in Reetz, beim Gastwirt Mehlitz. Als Vertrauensmann hielt auch Pfarrer Lutze in Raben vielerlei Informationen über die Region bereit.

In Golzow stand die Eröffnung einer Auskunftei und eines Touristenheimes im Sommer bevor. Andernorts war man nicht ganz so schnell.

Flugschriften für mehr Bekanntheit

Damit die erhofften Wandersleute von der Existenz dieser Informations- und Übernachtungsangebote erfuhren, wurden sie von den Touristenvereinen bekannt gegeben, in 5.000 „Flugschriften“ beworben und in diversen Zeitungsinseraten veröffentlicht.

Ziel der Werbemaßnahme war „eine größere Frequenz unserer märkischen Heimat“ zu erreichen, damit diese „eine gerechtere Beurteilung erfährt“ - als die als Streusandbüchse verschriene Gegend „erwarten lässt“.

Mehrere Ziele im Fokus der Akteure

Ziel der Tätigkeit des Verbandes war, eine einheitliche Regelung des Touristenverkehrs in der Mark anzustreben, Verbindung mit allen daran interessierten Persönlichkeiten herzustellen, „damit wir auch denen die Schönheiten der Mark zeigen können, die auf ihren Wanderungen mit dem Gelde rechnen müssen, die die Erholung in Wald und Flur nur in ihrer unmittelbaren Nähe suchen können.“ Aus diesem Grund sollten im gesamten Kreis Zauch-Belzig Auskunftsstellen und Touristenheime entstehen, in denen Pläne, Plakate und Emailleschilder mit Erklärungen ausgelegt werden sollten. „Zwecks günstiger Unterkunft sollen Verträge mit Gastwirten abgeschlossen werden und Vertrauensmänner in den Orten sollen Mittler zwischen Verband und den Touristen sein und den Verband über alles Wissenswerte unterrichten.“

Propaganda für Stadt, Region und die Mark

Als am 13. Juni der Belziger Verkehrsverein tagte, wurde der bevorstehende Touristentag noch einmal gründlich besprochen. Man kam zu folgender Erkenntnis: „Wir können den Märkischen Touristentag sowie die Vorbereitungen dazu wohl als Propaganda für unsere Stadt, unsere nähere Umgebung und für die Mark überhaupt ansehen, die an den betreffenden Tagen hunderte von Personen auf ihren Wanderungen ihre Reize zeigen wird.“ Belzigs erste Fremdenführer waren Pastor Trinius und Kantor Kuhlmey.