Der an der Wittenberger Straße 1 in Belzig gelegene „Gasthof zur Gerichtslaube“ war einst eine angesagte Adresse. Die gut 100 Jahre alte Ansicht erinnert daran. Seinen Namen erhielt der Gasthof in Anlehnung an das Amtsgericht, welches sich damals in unmittelbarer Nähe auf der Burg Eisenhardt b...