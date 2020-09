Was geschah vor 100 Jahren in der Region? Das „Zauch-Belziger Kreisblatt“ berichtet im September 1920, dass der Belziger Fußballclub „Borussia“ am 4. September in Kirstens Hotel „Burg Eisenhardt“ sein einjähriges Stiftungsfest feiert. „Eintrittskarten sind im Cafe Gürtler zu haben.“

Elektrizität in Dahnsdorf

Aus Dahnsdorf kam diese Meldung: „Unser Ort erhält nun auch Elektrizität. Mit dem Ausbau des Ortsnetzes soll sofort begonnen werden. Das Transformatorenhäuschen ist schon fertig. Der Ausbau des Ortsnetzes kostet rund 100.000 Mark. Dahnsdorf wird Straßenbeleuchtung einführen. In der Anlage sind drei Straßenlampen vorgesehen.“

Vergnügen beim elektrischen Scheine in Reetz

In Reetz waren die Bauarbeiten am Ortsnetz bereits abgeschlossen: „Das erste Vergnügen beim elektrischen Scheine unserer neuen Lichtanlage zu feiern, war der jüngeren Jugend von Reetz am Sonntagabend im Mehlitzschen Saale vergönnt. Es war Kinderfest. Lustig tummelten sich die Kleinen nach den fröhlichen Klängen der Musik, nachdem sie am Nachmittage auf der Wiese vor dem Dorfe durch Spiele aller Art, Reigen mit Musik und Gesang, Schießen usw. unter Leitung der drei Lehrer die Eltern, Angehörigen und auch fremden Gäste erfreut hatten.“

Scheuende Pferde in Schwanebeck

Ein Unfall ereignete sich in Schwanebeck. Der Arbeiter Friedrich Schneider, der beim Mühlenbesitzer Ölschläger in Belzig in Diensten stand, kam mit einer zweispännigen Fuhre Grummet von den Landschaftswiesen. „Auf der Dorfstraße in Schwanebeck scheuten plötzlich die sonst ruhigen Pferde und gingen durch. Der Schneider versuchte die Tiere zu halten, wurde aber herabgeschleudert vom Wagen und fiel vor die Wagenräder.“ Ein Vorderrad rollte ihm über den Brustkorb, ein Hinterrad über den rechen Fuß. Eine Quetschung der Brust, der Bruch mehrerer Rippen und eine Fußverletzung waren die Folge. Auf dem Heu oben auf dem Wagen saßen die Dienstmädchen Siegmund und Lorenz. Auch sie wurden herab geschleudert. Während das Dienstmädchen Lorenz mit dem Schrecken davon kam, brach sich das Dienstmädchen Siegmund einen Arm. „Die Pferde rasten mit dem Heuwagen noch eine Strecke weiter und warfen ihn dann an der Brücke über den Bach im Dorfe um. Hilfsbereite Dorfbewohner nahmen sich der Verletzten und des führerlos gewordenen Gespanns an.“

Obstzüchter Krause und Gattin in Dippmannsdorf bestohlen

In Dippmannsdorf wurden Obstzüchter Otto Krause und Gattin bestohlen. Die Eheleute hatten ihre Sommerwohnung an einen gewissen Herrn Ingenieur Osterdinger und Gattin vermietet, die kurz vor Ende der Urlaubszeit plötzlich verschwanden - ohne zu bezahlen.

Die Krauseschen Eheleute wurden jedoch nicht nur um die vereinbarten 600 Mark für Kost und Logis geprellt, sondern auch noch bestohlen. Die Eheleute vermissten seitdem eine Damenuhr mit Kette, einen Samtrock, eine dunkle seidendurchwirkte Tüllbluse und einen grünen Herrenulster (Anm.: einen Herrenmantel).

Krankenpflegestationen in Golzow erweitert

Aus Golzow heißt es: „Auf ein Gesuch der Frau Vorsitzenden des Vaterländischen Frauenvereins für Golzow und Umgebung ist ihr für die Erweiterung der Krankenpflegestationen, hinsichtlich der Säuglingsfürsorge, eine Beihilfe von 500 Mark aus dem Kronprinzessin Cäcilie-Fonds bewilligt worden.“

Mangel an Arbeitskräften vielerorten

Eine ganze Reihe Arbeitskräfte wurden in der Region gebraucht. Möglichst ab sofort suchte M. Flechsig aus der Oberförsterei Weitzgrund bei Belzig „ein kräftiges, nicht zu junges Mädchen für alle Küchenarbeit“. Alternativ eine alleinstehende jüngere Frau, „die willens ist, im Kochen pp. perfekt zu werden.“ Geboten wurde eine Dauerstellung. Es folgte der Hinweis, dass die bisherige Köchin zehn Jahre in der Küche der Oberförsterei tätig war.

Erna Mentz auf dem Bahnhof in Wiesenburg suchte ebenfalls ein tüchtiges Mädchen für den Haushalt. Sie versicherte „guten Lohn, Verpflegung und Behandlung.“ In der Buchdruckerei von Alexander Mallwitz in Belzig konnte ein weiteres „ordentliches und zuverlässiges“ Dienstmädchen in Lohn und Brot kommen. Während in den Hans-Grade-Werken ab sofort „ein älterer Buchhalter“ eingestellt werden sollte.

Kolonialwarengeschäft in Belzig übergeben

Eine Geschäftsübergabe erfolgte in Belzig. Dass Hedwig Görisch gehörige Kolonialwarengeschäft mit Schankwirtschaft und Ausspann war durch Kauf auf Anton Jäger übergegangen. Der versprach, das Geschäft der Vorbesitzerin in altgewohnter Weise zu Gunsten der Einwohnerschaft weiterführen zu wollen. „Das Vertrauen, dass meiner Vorgängerin dargebracht wurde, auch mir zu verdienen, soll mein eifrigstes Bestreben sein.“ Anton Jäger informierte weiter: „Ferner sei meinen Geschäftsfreunden mitgeteilt, dass das in der Brandenburger Straße 52 gelegene Zigarren- und Konfitürengeschäft Wilhelm Strienitz, Inhaber Else Jäger, unverändert weitergeführt wird. Ich werde meine ganze Kraft darein setzen, meiner werten Kundschaft zu angemessenen Preisen gute Ware zu liefern, und bitte für meine Geschäfte um gütige Unterstützung.“