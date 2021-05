In der Mitte der 1950er Jahre erfolgten an den landwirtschaftlich genutzten Gebäuden des früheren herrschaftlichen Gutshofes in Schmerwitz - damals durch das Volkseigene Gut (VEG) Schmerwitz bewirtschaftet - Umbauten an der Bausubstanz. Beim Abriss des alten Ochsenstalls fanden Bauarbeiter eine Fl...