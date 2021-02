Aufgrund der aktuellen Entwicklung und Beschränkungen wird der nächste Arbeitskreis Schule & Wirtschaft Potsdam-Mittelmark für die Grundschulen als Online-Videokonferenz stattfinden. Linda Schröder vom Netzwerk Schule & Wirtschaftsforum PM lädt herzlich Interessierte zum digitalen Arbeitskreis am 1. März von 15.00 bis 16.30 Uhr ein. Zu Beginn wird über das Thema Berufsorientierung in Grundschulen gesprochen. Ein Vertreter des Staatlichen Schulamtes Brandenburg an der Havel wird dazu referieren.

Netzwerkpartner stellen Angebote zum Thema Umwelt- und Abfallerziehung vor

Im Anschluss präsentieren die Netzwerkpartner verschiedene Projekte, zum Beispiel wird Sylvia Herrmann von LANDaktiv einen Einblick in die aktuellen Aktivitäten geben und Mona Belz von der APM GmbH stellt ihre Angebote zum Thema Umwelt- und Abfallerziehung vor. Weitere Themen schließen sich an. Anmeldungen nimmt Linda Schröder ( linda.schroeder@tgz.pm ) noch bis zum 23. Februar an.