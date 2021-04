Die anhaltende Coronakrise hat die Vorräte der Tiertafel Bad Belzig an Hundefutter (nass) schwinden lassen. Der Verein bittet dringend um Unterstützung.

Damit die ehrenamtlichen Mitglieder der Tiertafel Bad Belzig e.V. auch künftig die Ortschaften im Hohen Fläming anfahren können, um finanziell in Not geratene Mitbürger bei der Verpflegung ihrer Haustiere zu unterstützen, wird dringend Hilfe benötigt. „Jede Leserin, jeder Leser kennt sicherlich mindestens einen Menschen in seiner Nachbarschaft oder der näheren Umgebung, der sein Letztes gibt, um das geliebte Haustier ausreichend zu versorgen und dabei selbst auf vieles verzichtet“, meldet sich René Oldenburg, stellvertretender Vereins-Vorsitzender zu Wort. „Wir wissen, dass viele Menschen in der Corona-Pandemie leiden, aber vielleicht ist es möglich mit einer kleinen Spenden Gutes zu tun.“

Futter- oder Geldspende für finanzschwache Tierfreunde

Wer eine Futterspende leisten möchte, kann diese abgeben oder einsenden an die Tiertafel Bad Belzig e.V., Familie Oldenburg, Preußnitz 34a in 14806 Bad Belzig. Fragen werden gern unter der Telefonnummer 01523 2764165 (Diana Oldenburg) oder per Mail an info@tiertafel-badbelzig.com beantwortet. Abgabetermine können vereinbart werden. Wer mit einer finanziellen Unterstützung helfen möchte, damit das Futter von den Vereinsmitgliedern angekauft werden kann, nutzt bitte folgende Bankverbindung.

Die Mitglieder der Tiertafel Bad Belzig danken herzlich

Kontoinhaber: Tiertafel Bad Belzig e.V., IBAN DE03 1606 2008 4100 8731 00, BIC: GENODEF1LUK, VR-Bank Fläming eG oder Paypal: paypal@tiertafel-badbelzig.de. Der Verein ist durch die Gemeinnützigkeit berechtigt, Spendenquittungen auszustellen. „Die Mitglieder der Tiertafel Bad Belzig bedanken sich herzlich für Spenden und werten diese auch als Anerkennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.“