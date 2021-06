Auch für das kommende Jahr 2022 gibt es wieder einen Kalender mit historischen Ansichten aus Wiesenburg von Dirk Fröhlich. Es ist inzwischen der 16. Kalender, den der gelernte Ofensetzer und Fotograf gestaltet hat.

Ein Rätsel im Kalender lädt zum Mitmachen ein

Und auch in diesem Jahr ist erneut ein Rätsel enthalten. Der Betrachter muss erraten, an welchem Ort ein bestimmtes Foto aufgenommen wurde. Selbstverständlich gibt es wieder etwas zu gewinnen. Beiliegend findet der Kalender-Besitzer eine Karte, in die die Lösung eingetragen werden kann. Diese kann dann direkt im Landhandel in der Görzker Straße abgegeben oder per Post geschickt werden.

Kalender 2023 unter dem Motto „160 Jahre Schlosspark Wiesenburg“ in Vorbereitung

Erste Entwürfe für den Kalender 2023 sind in der Entstehung. Diese Exemplare werden unter dem Motto „160 Jahre Schlosspark Wiesenburg“ stehen. Zu sehen sein werden viele Fotos auf früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten. So ist Dirk Fröhlich ständig auf der Suche nach historischen Fotos aus der Region. Erst kürzlich konnte er über Ebay ein ganzes Konvolut historischer Parkansichten erwerben.

Der Kalender hat auch dieses Mal eine Auflage von 200 Stück. Interessenten sollten also nicht zu lang warten, denn meist sind die Kalender sehr schnell vergriffen.