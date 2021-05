Die Impfstelle in der Klinik Ernst von Bergmann Bad Belzig, die im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark arbeitet, wird am Sonnabend, 29. Mai, eine zusätzliche Impfaktion durchführen. Dabei wird das Impfteam den Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson einsetzen.

Interessierte Bürger, die 60 Jahre und älter sind, können über das bewährte Terminportal einen Termin in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr buchen. „Gerade vor dem Hintergrund der Lockerungen für Außengastronomie, Kultur und Sport ist dieses Impfangebot am Wochenende sicher sehr attraktiv. Der Impfstoff Johnson & Johnson verlangt keine Zweitimpfung. Vollständiger Impfschutz besteht bereits zwei Wochen nach der Impfung“, freut sich Dr. Ghods, Chefarzt der Plastischen, Ästhetischen und Rekonstruktiven Chirurgie, der die Impfstelle in Bad Belzig verantwortet.