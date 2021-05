Der Einstieg in ein erfolgreiches Berufsleben ist für junge Menschen auch in Potsdam-Mittelmark eine herausfordernde Frage. Mit der neuen Internetseite www.bo-PM.de hilft der Landkreis mit gebündelten Informationen und bietet Orientierung mit der Online-Plattform. Der Weg von der Schule in den Beruf ist auch ohne Pandemiebedingungen nicht immer einfach. Welcher Beruf ist für mich der Richtige? Wo kann ich Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich noch nicht weiß was ich machen will? Welche Voraussetzungen brauche ich für welche Ausbildung? Wo finde ich Ansprechpartner bei Problemen oder Hindernissen in der Ausbildungszeit?