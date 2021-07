Neben der digitalen Erstantragstellung auf Arbeitslosengeld II für Leistungsberechtigte des Jobcenters MAIA des Landkreises Potsdam-Mittelmark, haben die Bürger, die bereits ALG II beziehen, ab sofort auch die Möglichkeit, ihren Antrag auf ALG II-Weiterbewilligung sowie ihre Veränderungsmitteilung online beim Jobcenter MAIA zu stellen beziehungsweise vorzunehmen.

Bequem von Zuhause aus können alle Mittelmärker ab sofort ihre ALG II-Weiterbewilligung digital beantragen und Veränderungen in ihren persönlichen Verhältnissen wie zum Beispiel Änderungen des Einkommens oder der Kosten der Unterkunft online übermitteln.

ALG II-Hauptantrag seit Juni 2021 digital verfügbar

Der seit April 2021 vom Landkreis erstmals digital zur Verfügung gestellte ALG II-Hauptantrag findet bereits vielfache Anwendung. So erfolgten im Juni 2021 mittlerweile etwa 25 Prozent aller Erstanträge auf Arbeitslosengeld II über das Onlineformular. Damit wird die Nachfrage und Notwendigkeit von Onlineangeboten in der Kreisverwaltung deutlich. Die digitale Antragstellung gestaltet sich leicht. Sowohl der ALG II Weiterbewilligungsantrag als auch das Onlineformular für die Veränderungsmitteilung können über den Antragslink auf der Website www.potsdam-mittelmark.de des Landkreises direkt aufgerufen und ausgefüllt werden.

Neue Onlineformulare übersichtlich und in einfacher Sprache

Ebenso wie beim digitalen ALG II-Hauptantrag konzentrieren sich die beiden neuen Onlineformulare in sehr übersichtlicher Form und in einfacher Sprache auf das Wesentliche und unterstützen an entsprechender Stelle mit nützlichen Tipps und Hinweisen. Sie bieten eine kostengünstige Alternative zum klassischen Antrag, da Nachweise direkt online hochgeladen werden können und damit unnötige Kosten für das Porto entfallen.

Jobcenter erwartet häufige Nutzung der digitalen Angebote

Bernd Schade, Fachbereichsleiter Soziales: „Es ist toll, dass wir unseren Bürgerinnen und Bürgern nun zwei weitere Onlineformulare im Bereich des Jobcenters anbieten können. Damit können jetzt die am häufigsten im Jobcenter eingehenden Schreiben auch online versandt werden. Wir erwarten, dass insbesondere die Möglichkeit, Veränderungen online zu melden, viel genutzt werden wird.“

Rückfragen zu den neuen Anträgen auf ALG II-Weiterbewilligung und ALG II-Veränderungsmitteilung werden beantwortet per Mail an Jobcenter-MAIA@potsdam-mittelmark.de oder telefonisch unter der Nummer 033841/91-800.