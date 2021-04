Die Klinikleitung des Ernst von Bergmann Klinikums gratuliert dem Pneumologischen Beatmungszentrum von ganzem Herzen zum fünfjährigen Jubiläum und möchte sich gleichzeitig für den enormen Einsatz des gesamten Teams aus Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten, Logopäden, Servicekräften und Pflegeschülern bedanken.

Ein Fest muss leider auf Grund der Pandemiesituation ausfallen, aber mit zwei speziellen (Beatmungs-)Torten konnte die Klinikleitung die beiden Stationen des Beatmungszentrums überraschen.

Guten Ruf erarbeitet weit über die Stadtgrenzen hinaus

Seit fünf Jahren ist das Beatmungszentrum ein fester Bestandteil der Klinik Ernst von Bergmann in Bad Belzig und hat sich in dieser Zeit einen guten Ruf erarbeitet, der weit über die Stadtgrenzen hinaus strahlt. Patienten aus dem ganzen Land Brandenburg werden in Bad Belzig mit viel Engagement, Einsatz und Herz behandelt und betreut. Darauf ist die Klinikleitung und das gesamte Team der Klinik stolz.