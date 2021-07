Für das bundesweite Projekt „Demokratie leben“ ist die Beteiligung der Jugendlichen besonders wichtig. Seit 2016 gibt es mit „Du hast den Hut auf“ einen Projektfond, mit dem Jugendliche der hiesigen Region bei ihren Aktivitäten und Projekten unterstützt werden. Und das sowohl mit Know How, als auch finanziell. „So können die Jugendlichen ihre eigenen Ideen umsetzen, aber sie müssen von selbst kommen“, erklärt Wiesenburgs Jugendkoordinatorin Friederike Schmidt.

Jugendliche bewarben sich für Förderprogramm und erhielten 1000 Euro

Maja Klassen aus Klepzig erfuhr durch das Schulprojekt Erasmus von diesen Möglichkeiten. Gemeinsam mit ihren Freunden aus dem Ort überlegte sie, wie sie diesen Fond nutzen könnten. Gerade in den Dörfern gibt es nicht viele Betätigungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. „Ein Beachvolleyballplatz wäre toll, dachten wir uns“, erzählt Maja Klassen. Der Platz war da, eine Wiese in der Ortsmitte. Aber eben eine Wiese, worauf es sich nicht besonders gut spielen ließ. Diese musste also hergerichtet werden. Mit diesem Projekt bewarben sich die Jugendlichen bei „Du hast den Hut auf“ und gewannen bei der Abstimmung. So bekamen sie 1.000 Euro für die Ausrichtung eines Beachvolleyballturniers.

Klepziger Jugend holte sich Unterstützung und packte kräftig mit an

Doch zuerst musste Hand angelegt werden. Kein Problem für die Klepziger Jugend, die schon seit der Kindheit zusammenhält wie Pech und Schwefel. Etwa 18 Mädchen und Jungen gehören zum harten Kern der Truppe. Mit Unterstützung durch Majas Papa Peter Klassen wurde der Platz hergerichtet. Sein Arbeitgeber, die Firma Zerbe Tiefbau, stellte unentgeltlich die notwendigen Maschinen zur Verfügung und besorgte preiswert den Sand. Unterstützung gab es auch von der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Friederike Schmidt freut sich über die Aktivitäten der jungen Leute. „So ein Engagement muss unbedingt unterstützt werden“, sagt sie. Und so kaufte sie aus ihrem Juko-Topf das Netz und die Seitenbegrenzung.

Volleyballturnier zur Eröffnung des Platzes

Zur Eröffnung des Platzes hatten die Klepziger die Volleyballmannschaften aus den umliegenden Dörfern eingeladen. So waren drei Teams aus Klepzig, aus Mützdorf, Lehnsdorf, Wiesenburg und Bad Belzig am Start. Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Das Grillfleisch kam vom ortsansässigen Wildhändler, einen Getränkewagen hatten die Jugendlichen selbst besorgt.

Auch zukünftig wollen die jungen Leute den Platz ausgiebig nutzen. „Aber dann wird es eher spontane Veranstaltungen geben, die nicht mehr so groß sind“, sagt Maja Klassen.