An der Bundesstraße 2 zwischen Wilhelmshorst und Michendorf (Potsdam-Mittelmark) laufen die Vorbereitungen zur Entschärfung einer Weltkriegsbombe. Die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe wurde am Sonntag in einem Waldgebiet entdeckt und durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst untersucht, wie die Gemeinde Michendorf auf ihrer Internetseite mitteilte. Ob die Bombe entschärft oder sogar gesprengt werden müsse, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der Gemeinde Michendorf auf Anfrage. Zunächst hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ berichtet.

Sperrkreis um die Fundstelle

Vor Ort wurde ein 800 Meter Sperrkreis um die Fundstelle eingerichtet. Anwohner mussten ihre Häuser und Wohnungen vorübergehend verlassen. Wie viele genau, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Es seien insgesamt sechs Straßenzüge im Ortsteil Wilhelmshorst teilweise evakuiert worden.

Für den Zeitraum der Bergung der Bombe muss die B2 nach Angaben der Gemeinde vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Für die Bewohner stehen in der Grundschule Michendorf die Turnhalle und einzelne Klassenräume als Ausweichquartiere für die vorübergehende Evakuierung zur Verfügung.