Auch während der Corona-Pandemie fand das Training unter freiem Himmel statt. Nach vielen Jahren eisernen Trainings haben Stefanie Fauk „Uni-Sport-Sochin-Potsdam“ und Falk Hess „Karate-Dojo-Sochin-Fläming“ den Meister Grad erreicht.

Stefanie Fauk ist 1. Dan

Stefanie Fauk begann ihr Karate Studium 1994 beim HKC Magdeburg und trainierte dort bis 2001 danach in verschiedenen Dojos in Berlin und Potsdam. Sie ist alleinerziehende Mutter und Vollzeit berufstätig, absolvierte berufsbegleitend ihren Masterstudiengang in Wirtschaftswissenschaften in Potsdam erfolgreich.

2012 traf sie beim Hochschulsport an der Uni Potsdam auf Sensei Roland Haag-Schönenberg 5. Dan, der dort seit 2004 Karateunterricht erteilt, und erlangte unter seiner Anleitung und Betreuung das Niveau zum ersten Meistergrad. Sie bekam die Erlaubnis im September zur Danprüfung nach Bottrop zu fahren, um bei Shihan Hideo Ochi 9. Dan die Prüfung zum 1. Dan Grad abzulegen. Dies ist ihr erfolgreich gelungen.

Falk Hess bestand Prüfung

Falk Hess, seines Zeichens Jurist, startete mit seinem Karatestudium 1998 im Goju Ryu Karatestil in Halle, erlangte dort den grünen Gürtel. 2014 wechselte er die Stilrichtung zum traditionellen Shotokan-Karate, bewarb sich beim Karate-Dojo-Sochin-Fläming in Jeserig. Er wurde aufgenommen, und nach jahrelangem intensivem Karate-Training bei Sensei Roland Haag-Schönenberg 5. Dan, erreichte er das Niveau des ersten Meistergrades und legte die Prüfung zum 1. Dan bei Shihan Hideo Ochi in Bottrop erfolgreich ab.

Beide Sportler bekamen von ihrem Sensei Roland den Schwarzen Gürtel überreicht und tragen ihn mit Stolz. Beide wissen, nach der Dan-Prüfung ist vor der Dan-Prüfung. Jetzt geht das Karate-Training höheren Niveaus weiter.

Schnuppertraining im Karate-Dojo-Sochin-Fläming

Für Interessierte, Späteinsteiger und auch Kinder ab 5/6 Jahren, ist jederzeit ein Schnuppertraining im Karate-Dojo-Sochin-Fläming in Jeserig/Fläming möglich. Bitte kurz Bescheid sagen, oder zu den Trainingszeiten jeden Dienstag zwischen 17.00 und 18.00 Uhr (Kinder bis 14 Jahre) oder von 18.00 bis 19.00 Uhr (Karategymnastik und Anfänger) oder aber zwischen 19.00 und 20.00 Uhr (für Fortgeschrittene) und von 20.00 bis 21.00 Uhr (Leistungs-Kade-Training, Oberstufentraining, realistische Selbstverteidigung) im Karate Dojo Sochin Fläming in der Wiesenburger Straße 18 in Jeserig/Fläming erscheinen.