Kitaleiterin Sandy Boldt öffnete dem unangemeldeten Besuch überrascht die Tür - nicht ahnend, dass er ihretwegen gekommen war. Minuten später - im Kreis der Kitakinder und der Kolleginnen - wurde das Geheimnis um den Überraschungsbesuch gelüftet.

Thomas Hemmerling und Karin Commichau kamen, um Sandy Boldt zum 25. Dienstjubiläum in der Kita „Zwergenhaus“ zu gratulieren. Damit verbunden waren viele gute Wünsche und großer Dank für die geleistete Arbeit.

Coronabedingt später gratuliert

„Ich bin total überrumpelt. Damit habe ich nicht gerechnet“, so die 48-Jährige, deren Dienstjubiläum schon einige Monate zurückliegt. Bedingt durch die Coronavirus-Pandemie hatte die persönliche Gratulation aufgeschoben werden müssen.

Und so waren Kinder und Erzieherinnen mit dabei, als Thomas Hemmerling und Karin Commichau ihren Dank und ihre Glückwünsche aussprachen. Die Bürgermeisterin der Gemeinde Planetal hatte am Frühstückstisch ihre Gratulationsworte sogar noch fix in Reime gepackt. „Liebe Sandy, nun sind 25 Jahre vergangen, seit deine Arbeit hier hat angefangen. Wir freuen uns für das ‘Zwergenhaus’ sehr, dass Du so ein großes Herz hast, und noch vieles mehr ...“.

Mit ganzem Herzen dabei

Nach der Gratulation war Sandy Boldt schnell wieder von den Mädchen und Jungen auf dem Spielplatz des „Zwergenhauses“ umringt. Mit Blick auf die Kinder sagte sie: „Als Erzieherin zu arbeiten, war immer mein Traum gewesen“. Seit sich der Traum mit dem Abschluss der Ausbildung verwirklichte, arbeitet die 48-Jährige mit ganzem Herzen in ihrem Beruf.

Und dass, hat „Spuren“ hinterlassen. Unter anderem ist die Kita „Zwergenhaus“ 2019 mit dem Qualitätssiegel der Gesellschaft für Evaluation in Kindertageseinrichtungen (Ektimo) ausgezeichnet worden.

Vom Hort in die Kita

Bevor Sandy Boldt ihre Tätigkeit in der Dahnsdorfer Kita aufnahm, war sie ein Jahr lang als Erzieherin im Niemegker Schulhort tätig. Als die ehemalige Leiterin der Dahnsdorfer Kita krankheitsbedingt ausfiel, übernahm die 48-Jährige kommissarisch die Leitung der Einrichtung. Seit neun Jahren steht sie an der Spitze des Hauses, in dem aktuell 63 Kinder im Alter von einem bis sechs Jahren betreut werden.

Im kommenden Jahr, am 1. Juni 2022, steht wieder ein Jubiläum in der Kita an. Dann jährt sich der Bezug des „Zwergenhauses“ zum 20. Mal.