Die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. (JUH) im Regionalverband Potsdam-Mittelmark-Fläming wurden im Jahr 2019 durch das Amt Niemegk beauftragt in der Gemeinde Mühlenfließ, Ortsteil Schlalach, eine Kita mit 44 Plätzen zu errichten. Für die JUH ist das Bauprojekt die fünfte Kindertagesstätte, die in Betrieb geht. Weitere in Planung befindliche Kita-Neubau-Projekte sind in Treuenbrietzen und Geltow zu finden.

Erster Spatenstich wurde mit vielen Gästen gefeiert

Der erste Spatenstich wurde am 7. Oktober in der Treuenbrietzener Straße 15a in Mühlenfließ OT Schlalach gefeiert. Mit dabei waren neben den Mitgliedern des Regionalvorstandes Ralf Boost und Hartmut Besch, Vertreter der Gemeinde Mühlenfließ, unter anderem Jens Hinze, Amtsdirektor Thomas Hemmerling aber auch Vertreter der Investitionsbank des Landes Brandenburg und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, sowie Vertreter der Unternehmen, die an den Planungen beteiligt sind.

Alternativer Standort wurde gefunden und Hürden für die Baugenehmigung genommen

Ursprünglich wurde für die Kita das Gelände des alten Schulgebäude in Betracht gezogen. Aufgrund der schmalen Grundfläche war dort jedoch die Errichtung einer Kita in geeigneter Größe mit ausreichend Außenflächen nicht möglich. „Die Hürden für die Baugenehmigung konnten erfolgreich genommen werden“, freut sich Ralf Boost, Mitglied im Regionalvorstand. So mussten beispielsweise die Auflagen zur Versickerung - entsprechend des hohen Grundwasserspiegels - angepasst werden und, damit sich das Erscheinungsbild der Kita gut in das Dorf-Bild einfügt, wurde sich für ein Schrägdach entschieden. Thomas Hemmerling bewertet das Bauprojekt als „wichtiger Beitrag zur Entwicklung unserer Region“ und dankt den Johannitern für die Zusammenarbeit.

Voraussichtlicher Einzug ist zum Jahreswechsel 2022/2023 geplant

In den nächsten Wochen finden die Erdbauarbeiten statt, bis Ende Oktober wird die Bodenplatte betoniert. Bereits im November beginnt das Hochmauern der Wände mit Porenbeton-Plansteinen. Schon im März kann das Richtfest gefeiert werden. Mit dem Einbau der Fenster- und Türelemente und dem Aufbringen des Außenputzes im April könnte der Eindruck erweckt werden, der Einzug steht kurz bevor. Jedoch dauert der Ausbau bis in den Herbst hinein. Vorraussichtlicher Einzug in die Kita ist zum Jahreswechsel 2022/2023 geplant.