Am 5. März wird auf der ganzen Welt der Weltgebetstag gefeiert. Die Kirchengemeinde Haseloff lädt an diesem Tag um 21.00 Uhr zu einem meditativen Lichterabend in die Kirche ein. Die Kirche wird dazu vom Licht unzähliger Kerzen erhellt. Mit Gebeten, Liedern, kurzen Texten und Stille bietet die Abendandacht die Gelegenheit, aus dem Alltag heraus zu gehen, zur Ruhe zu kommen, Kraft zu tanken, Hoffnung und Mut zu schöpfen. Die eingängigen Melodien stammen aus der Bruderschaft in Taizé in Frankreich. Es lädt ein Pfarrer Daniel Geißler.