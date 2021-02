Die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark lädt vom 9. bis zum 12. Februar zu einer kostenlosen Online-Schnupperwoche ein - zum Kennenlernen und Ausprobieren werden täglich verschiedene Online-Schnupperkurse angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Von den derzeit rund 80 Online-Angeboten wird die Mehrzahl von Dozierenden aus den eigenen Reihen betreut. Einige stellen nun ihr Angebot vor. Wer danach Lust auf mehr hat, wird im regulären Programm fündig.

Schnupper-Kurs-Programm

Folgende Schnupper-Kurse stehen in der kommenden Woche zur Auswahl:

Dienstag, 9. Ferbuar:

Ciao Bella! - Italienische Sprache und Kultur für Anfänger A1; Yoga für Energie und Entspannung; Zeit für mich - Achtsamkeit und Entspannung.

Mittwoch, 10. Februar

Yoga in der Mittagspause; Die kleinste Matroschka - Russisch für Anfänger; Zumba® Gold

Donnerstag, 11. Februar

Virtuelle Städtereise: New York, Englisch für den Urlaub I Anfängerkurs; Nähen - aber wie...? I Grundkurs; L'italiano per l'arte - Italienisch für und durch Kunstgeschichte B1; Hatha-Yoga am Abend

Freitag, 12. Februar

Mit Yoga und Meditation zu innerer Stärke

Nähere Informationen sowie die Zugangslinks für die Teilnahme an den Schnupper-Kursen sind unter: www.kvhs-pm.de/online-lernen zu finden.