In der Nacht von 19. zum 20. März (23.20 bis 4.50 Uhr) kann es durch Bauarbeiten an einer Weiche im Bahnhof Brück, am nordöstlichen Ende des Bahnsteige, zu Lärmbelästigungen kommen. Es wird am Herzstück der Weiche geschweißt und es finden manuelle Schleifarbeiten an der Schweißstelle statt.

Die Firma Spitzke Schweißtechnik Großbeeren wird die Arbeiten ausführen. Die Firma ist bemüht Störungen so gering wie möglich zu halten. Darüber informiert die Deutsche Bahn und bittet um Verständnis.