Der Beelitzer Kirchturm, Spargelstangen, Heidelbeeren und natürlich ein buntes Blumenbouquet: Das Motiv der Landesgartenschau Beelitz ist bereits an vielen Stellen der Stadt ersichtlich, etwa an den großen Fahnen am Lustgarten und den Einfahrtstraßen. Doch auch die Gewerbetreibenden der Spargelstadt können eigene Produkte mit der Botschaft für die Landesgartenschau gestalten. So hat der Beelitzer Optiker „Brillen im Schmiedehof“ ein Brillenreinigungstuch mit dem LAGA-Motiv in den entsprechenden Farben gestaltet, das für 4,90 Euro sowohl beim Optiker selbst als auch in der Beelitzer Tourist-Info erhältlich ist.

Gewerbetreibende können Produkte mit dem LAGA-Design gestalten gestalten

„Andere Gewerbetreibende sind herzlich eingeladen, ihre Verbundenheit mit der Stadt und der Landesgartenschau im kommenden Jahr ebenfalls zu zeigen. Sie müssen uns nur sagen, welche Produkte sie im LAGA-Design gestalten wollen, und können das Motiv dann kostenlos nutzen“, so LAGA-Geschäftsführer und Bürgermeister Bernhard Knuth. In vielen Geschäften zieren bereits die seit dem Sommer erhältlichen LAGA-Aufkleber Fenster und Türen. Nun können auch eigene Waren auf das größte Event Brandenburgs im kommenden Jahr hinweisen. Mit ihren Ideen können sich die Händler direkt an die Stadtverwaltung oder die LAGA-Gesellschaft wenden.

Landesgartenschau wird auch für die Gewerbetreibenden ein wichtiges Ereignis

Mit rund 450.000 erwarteten Besuchern zwischen dem 14. April und dem 31. Oktober wird die Landesgartenschau auch für die Gewerbetreibenden in Beelitz ein wichtiges Ereignis. Durch die Gassen der historischen Altstadt werden in dieser Zeit deutlich mehr Menschen schlendern und die Schaufenster bewundern.

Notizbuch aus Graspapier, Bienenhotel und Holz-Kochlöffel im LAGA-Design

Zu den Hinguckern, die aus den Ideen der Gewerbetreibenden entstehen, gesellen sich nach und nach auch immer mehr nützliche Helfer, die die LAGA selbst in Auftrag gegeben hat: Neben dem Notizbuch aus Graspapier, den Fächern oder den Bienenhotels sind nun auch Holz-Kochlöffel im LAGA-Design in der Tourist-Info erhältlich. Getreu dem Kulinarik-Leitmotiv werden in den nächsten Wochen noch weitere Küchenideen wie Rezeptbücher und Kochschürzen das Angebot ergänzen.