Der Spargelrutschen-Turm steht bereits und jeden Tag kommen weitere Attraktionen hinzu auf der großen Spiel- und Abenteuerlandschaft an der Nieplitz. Der fast 6000 Quadratmeter große Spielplatz wird nicht nur zur Landesgartenschau 2022 die Herzen kleiner und größerer Kinder höher schlagen lassen, sondern auch noch lange danach. Aber auch während der LAGA soll er von Beelitzer Kindern ohne Einschränkungen genutzt werden können. Die Kitas und Hortbereiche in Trägerschaft der Stadt erhalten während der 201 Tage freien Eintritt zum Gelände.

„Schon indem wir allen jungen Besuchern bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren kostenfreien Eintritt gewähren, zeigen wir, dass sich die Landesgartenschau in Beelitz an Menschen aller Generationen und an Familien richtet“, sagt Bürgermeister Bernhard Knuth, zugleich Geschäftsführer der LAGA-GmbH. „Wir möchten aber auch Kita- und Hortgruppen aus unserer Stadt einschließlich der erwachsenen Aufsichtspersonen ohne Einschränkung Zutritt gewähren – denn immerhin sind aus den Kitas in den vergangenen Monaten viele tolle Ideen für die LAGA gekommen und die Einrichtungen werden sich auch während der Gartenschau mit einbringen.“