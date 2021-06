Führungen über das Landesgartenschaugelände in Beelitz gibt es im Rahmen der Brandenburger Landpartie am heutigen Sonnabend und am morgigen Sonntag, jeweils um 11.00, 13.00 und 15.00 Uhr, mit Bürgermeister und LAGA-Geschäftsführer Bernhard Knuth, der interessierte Bürger zu den Schauplätzen des kommenden Jahres spazieren wird.

Anmeldungen in der Touristinfo

Anmelden müssen sich Interessierte sich vorher in der Touristinfo - persönlich oder telefonisch unter 033204/39 155. Die Touristinfo ist geöffnet, an beiden Tagen jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr. Und auch das Spargelmuseum wird für Besucher geöffnet sein, ebenfalls mit Anmeldung, jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr an beiden Tagen.

Brandenburger Landpartie ein idealer Einstieg in den Sommer

Landesgartenschau 2022 Naturerlebnisse für alle Beelitzer Kinder und Jugendlichen bei freiem Eintritt Beelitz Es ist die erste große Veranstaltung nach dem monatelangen Corona-Lockdown – aber aufgrund ihres dezentralen Charakters ist sie trotz weiterhin geltender Publikumsbeschränkungen möglich. Und sie ist ein idealer Einstieg in den Sommer. Überall zwischen Prignitz, Uckermark und Lausitz kann man mit der Familie auf Entdeckungstour gehen und Landwirtschaftsbetriebe besuchen, dort Trecker fahren, Kühe streicheln, lecker und feldfrisch genießen und dabei die Seele baumeln lassen. Beelitz ist als größtes Spargelanbaugebiet hierzulande naturgemäß besonders stark vertreten: Insgesamt acht Betriebe öffnen die Tore für Besucher. Mit dabei sind der Spargelhof Klaistow, die Jakobshöfe in Beelitz und Schäpe, der Spargelhof Hugo Simianer und Söhne in Busendorf, die Schlunkendorfer Höfe Märkerland und Falkenthal, der Syringhof in Zauchwitz sowie die Agrar KGR Wittbrietzen.

Hof- und Betriebsbesuche, regionale Produkte, Gespräche

„Die Landpartie ist live zurück. Trotz mancher coronabedingter Einschränkungen wird es mit mehr als 100 Betrieben wieder viele Möglichkeiten geben, Land und Landwirtschaft kennenzulernen“, teilte Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) diese Woche mit. „Neben Regionalprodukten geht es bei der Landpartie immer auch um ein Gesprächsangebot zwischen Produzentinnen und Produzenten mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Und es geht um die Werbung für grüne Berufe, die man bei einem Hof- und Betriebsbesuch vor Ort am besten kennenlernen kann. „Nachdem die beliebte Veranstaltung – es gibt sie bereits seit Mitte der 1990er Jahre – im vergangenen Jahr abgesagt wurde, ist nun die Vorfreude auf allen Seiten groß. „Wir sind mächtig stolz auf das, was wir zusammen mit den ländlichen Betrieben, Einrichtungen und Dörfern vor allem in diesem Jahr auf die Beine stellen“, so Dorothee Berger, zweite stellvertretende Vorsitzende des Marketingverbandes pro agro, der die Brandenburger Landpartie veranstaltet. Es handele sich bei dieser Reihe um eine „einzigartige Gelegenheit, die Vielfalt des Landes und seiner Produkte zu entdecken, zu erleben und zu genießen – und Vertrauen aufzubauen, denn dies wird zur wichtigsten Währung für Verbraucherinnen und Verbraucher“.