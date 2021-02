Die Meteorologen sagen zum Wochenwechsel von der 5. auf die 6. Kalenderwoche 2021 einen ungewöhnlichen Wintereinbruch voraus, der mit viel Schnee einhergehen soll. Diese winterlichen Wetterlagen erschweren nicht nur Autofahrern und Fußgängern den Alltag, sondern bereiten auch der Abfallentsorgung einige Probleme.

Bis zum 13. Februar alle Abfallbehälter geleert

„Vorsorglich informieren wir Sie darüber, dass sich in Folge dessen die Abfallentsorgung wegen der dann winterlichen Straßenverhältnisse verzögern kann. Lassen Sie Ihre Abfallbehälter deswegen bitte vor dem Grundstück stehen, bis diese geleert wurden. Bis zum Samstag (13. Februar 2021) sollen dann alle Abholtermine in dieser Woche erledigt sein, sofern es die Straßenverhältnisse bei Ihnen vor Ort zulassen.Bitte unterstützen Sie unsere Müllwerker, dass die Abfallentsorgung auch in dieser Zeit reibungslos funktioniert und das können Sie tun: Anwohner, in deren Straßen zum Zeitpunkt der Abfallentsorgung kein Winterdienst geleistet wurde, stellen bitte ihre Abfallbehälter am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr früh an die ihnen nächstgelegene, beräumte Straße zur Entsorgung bereit und holen diese nach erfolgter Leerung wieder zurück. Eventuell nutzen Sie vorübergehend auch die 40-l-Restmüllsäcke des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Halten Sie den Abfallbehälterstandplatz und dessen Zugang bitte schnee- und eisfrei.“

Angefrorener Abfall in den Behältern darf von den Mitarbeitern nicht entfernt werden

„Frostigen Temperaturen ist es geschuldet, dass nasse Abfälle wie Rest- und Bioabfall im Behälter festfrieren können und während sowie nach der Leerung darin verbleiben. Das ist sehr ärgerlich. Doch den Müllwerkern ist es strengstens untersagt, in den Abfallbehälter zu greifen, um festgefrorenen Abfall zu lösen. Treffen Sie hier bitte Vorsorge, indem Sie nasse Abfälle nicht lose in den Abfallbehälter werfen, wasserundurchlässige Abfalltüten nutzen (jedoch nicht für Bioabfall!), die Seitenwände im Behälter mit verschmutztem Papier auslegen. Sind die Abfälle in der Tonne bereits festgefroren, können Sie versuchen, diese mithilfe eines Spaten vorsichtig vom Behälterrand zu lösen.“

Die APM-Mitarbeiter grüßen herzlich und bedanken sich für die aktive Unterstützung und Mitwirkung.