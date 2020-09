Zur Verbesserung der Pünktlichkeit im morgendlichen Schülerverkehr treten auf den Linien 540, 541, 543, 545, 549, 585, 586, 588, 640 und 647 am Montag, 28. September, die folgenden Fahrplanänderungen in Kraft:

Regionen Brück, Beelitz & Treuenbrietzen

Linie 540

Die Fahrt 7:10 Uhr ab Brück, Schulen verkehrt neu als Linie 586 und fährt ohne Halt bis Bad Belzig, Brücker Landstr. (ab dort weiter wie bisher über Klinkengrund zum Weitzgrunder Weg). Die Fahrt 7:17 Uhr ab Brück, Schulen nach Bad Belzig, Busbahnhof verkehrt 2 Minuten früher. Zusätzliche Fahrt um 11:45 Uhr ab Bad Belzig, Busbahnhof nach Brück, Bahnhof (fährt weiter als Linie 542 nach Golzow, Schule)

Linie 541

Die Fahrt um 6:38 Uhr ab Busendorf nach Brück, Schulen verkehrt nicht mehr über Alt Bork. Fahrgäste von Alt Bork, Deutsch Bork, Schlalach nach Brück fahren mit der Linie 545 bis Borkheide, Elsternweg und steigen dort in den Bus der Linie 541 nach Brück um. Außerdem ändert sich die Liniendurchbindung der Fahrt 6:38 Uhr ab Busendorf: Dieser Bus fährt neu weiter als Linie 543 nach Treuenbrietzen, nicht wie bisher als Linie 540 nach Bad Belzig. Fahrgäste nach Bad Belzig steigen an der Haltestelle Brück, Schulen um.

Die Fahrt 7:13 Uhr ab Brück, Schulen nach Borkwalde, Astrid-Lindgren-Platz verkehrt 3 Minuten früher und beginnt bereits Brück, Bahnhof (7:08 Uhr). Die Fahrt 15:58 Uhr von Busendorf nach Brück, Bahnhof verkehrt neu über Alt Bork.

Linie 543

Die Fahrt 6:42 Uhr ab Treuenbrietzen, Markt nach Brück, Schulen verkehrt ab Treuenbrietzen 2 Minuten früher (6:40 Uhr) und mit veränderten Abfahrtszeiten im weiteren Fahrtverlauf. Ab Brück, Schulen fährt dieser Bus neu umsteigefrei weiter als Linie 540 nach Bad Belzig, Busbahnhof. Die Fahrt 7:16 Uhr ab Brück, Schulen verkehrt 3 Minuten früher und mit veränderten Fahrzeiten im weiteren Fahrtverlauf.

Linie 545

Die Fahrt 6:30 Uhr ab Treuenbrietzen, Markt nach Borkheide, Bahnhof verkehrt 12 Minuten früher und erreicht damit am Bahnhof Borkheide den Anschluss zu den Zügen des RE 7 in Richtung Berlin und Bad Belzig. Die Fahrt 7:07 Uhr ab Borkheide, Bahnhof nach Treuenbrietzen, Schweitzer-Schule verkehrt ab Borkheide 7 Minuten früher und mit veränderten Fahrzeiten im weiteren Fahrtverlauf. Die Fahrt 7:45 Uhr ab Borkwalde, Astrid-Lindgren-Platz nach Borkheide, Elsternweg verkehrt 3 Minuten früher und neu ohne Halt am Bahnhof Borkheide. (Ankunft Borkheide, Schule neu 7:48 Uhr) Die Fahrt 17:05 Uhr ab Borkheide, Bahnhof nach Treuenbrietzen, Markt verkehrt 4 Minuten später.

Linie 549

Die morgendlichen Fahrten um 5:53 Uhr (S) bzw. 5:59 Uhr (F) ab Treuenbrietzen, Markt sowie um 6:24 Uhr ab Pechüle verkehren 3 Minuten früher. Bei der Fahrt um 13:06 Uhr (S) ab Treuenbrietzen, Markt entfällt die Haltestelle Lüdendorf.

Linie 585

Die Fahrt um 6:02 Uhr ab Zeuden nach Treuenbrietzen verkehrt 3 Minuten früher

Linien 640 und 647

Die Fahrt der Linie 647 um 6:49 Uhr verkehrt von Busendorf bis Borkheide, Feldmark 2 Minuten früher, hält nicht mehr in Schäpe und verkehrt von Reesdorf bis Beelitz, Am Lustgarten 5 Minuten früher. Fahrgäste von Schäpe nach Beelitz nutzen die neue Fahrt der Linie 640 um 7 Uhr.

Region Bad Belzig

Linie 586

Die Fahrt 7:27 Uhr ab Bad Belzig, Brücker Landstr. zum Weitzgrunder Weg beginnt bereits 7:10 Uhr ab Brück, Schulen

Linie 588

Die Fahrt um 6:56 Uhr ab Ziesar, Gartenstr. verkehrt zusätzlich über Börnecke, Ortsmitte (7:24 Uhr). Die Ankunft in Bad Belzig erfolgt dadurch 9 Minuten später. Damit wird eine bessere Schüleranbindung zwischen Börnecke und Bad Belzig während der Vollsperrung der B 246 (Bad Belzig – Klein Glien) realisiert.